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На Тернопільському ставі у вихідні курсуватимуть теплоходи

12.11.2022

Роман Васильович

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Тернопільщина, Суспільство

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Теплоходи працюватимуть орієнтовно з 12:00 до настання темряви.

У найближчі вихідні буде хоч і хмарно, але тепло, як для листопада. Тож навігаційний сезон на Тернопільському ставі триває, — повідомляють Круїзи на теплоходах — Тернопіль.

У суботу, 12 листопада, на плесо Тернопільського ставу вийде теплохід «Ян Амор Тарновський» («Герой Танцоров»). Рейси – по колу в межах озера. Тривалість прогулянки – 25 хвилин, вартість – 50 гривень.

У неділю, 13 листопада, працюватиме теплохід «Сигма». Він проходитиме під Білецьким мостом і розвертатиметься на «Водній арені Тернопіль». Тривалість – 45 хвилин, вартість – 75 гривень.

Теплоходи працюватимуть орієнтовно з 12:00 до настання темряви. Посадка на центральному причалі (біля Тернопільського замку). Відправлення у рейси – по набору пасажирів.

А ось як «Сигма» проходить під мостом, дивіться на відео.

Автор: Роман Васильович

Мітки: Тернопіль, тернопільське озеро, круїзи на теплоходах, теплоходи

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