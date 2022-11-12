На Тернопільському ставі у вихідні курсуватимуть теплоходи

Теплоходи працюватимуть орієнтовно з 12:00 до настання темряви.

У найближчі вихідні буде хоч і хмарно, але тепло, як для листопада. Тож навігаційний сезон на Тернопільському ставі триває, — повідомляють Круїзи на теплоходах — Тернопіль.

У суботу, 12 листопада, на плесо Тернопільського ставу вийде теплохід «Ян Амор Тарновський» («Герой Танцоров»). Рейси – по колу в межах озера. Тривалість прогулянки – 25 хвилин, вартість – 50 гривень.

У неділю, 13 листопада, працюватиме теплохід «Сигма». Він проходитиме під Білецьким мостом і розвертатиметься на «Водній арені Тернопіль». Тривалість – 45 хвилин, вартість – 75 гривень.

Теплоходи працюватимуть орієнтовно з 12:00 до настання темряви. Посадка на центральному причалі (біля Тернопільського замку). Відправлення у рейси – по набору пасажирів.

А ось як «Сигма» проходить під мостом, дивіться на відео.