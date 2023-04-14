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На Тернопільському озері запрацював аераційний фонтан (фото)

14.04.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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Сьогодні, 14 квітня, у Тернополі запустили аераційний фонтан.

Лише вчора фахівці водоканалу розпочали монтаж обладнання, необхідного для запуску водограю.

“Не обійшлося без допомоги наших друзів – водолазів ДСНС. Загартовані надзвичайники занурилися в ще прохолодну воду Тернопільського ставу та ставка навколо острова “Чайка”, щоб звільнити від залізних пут опущені вантажним краном агрегати водограїв”, – зазначили у водоканалі.

Раніше комунальники повідомляли, що якщо дозволить погода, та фонтани увімкнуть на Великодні свята. Та, як бачимо, аераційний фонтан на озері вже функціонує і приковує захоплені погляди усіх перехожих та гостей Файного міста Тернопіль.

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Джерело: Тернополянни

Теги: аераційний фонтан

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