На Тернопільському озері запрацював аераційний фонтан (фото)

Лише вчора фахівці водоканалу розпочали монтаж обладнання, необхідного для запуску водограю.

“Не обійшлося без допомоги наших друзів – водолазів ДСНС. Загартовані надзвичайники занурилися в ще прохолодну воду Тернопільського ставу та ставка навколо острова “Чайка”, щоб звільнити від залізних пут опущені вантажним краном агрегати водограїв”, – зазначили у водоканалі.

Раніше комунальники повідомляли, що якщо дозволить погода, та фонтани увімкнуть на Великодні свята. Та, як бачимо, аераційний фонтан на озері вже функціонує і приковує захоплені погляди усіх перехожих та гостей Файного міста Тернопіль.