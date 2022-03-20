На одному з блокпостів Тернопільщини патрульні виявили п’яного водія фури. У чоловіка, який був за кермом вантажного автомобіля DAF, виявили перевищення норми алкоголю в 11 разів. Відтак фуру відправили на арештмайданчик, згодом її передадуть для місцевої тероборони.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Тернопільщини, інцидент стався у п’ятницю, 18 березня, на одному з блокпостів області. Патрульні зупинили вантажний автомобіль DAF, і в ході спілкування з водієм інспектори помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.

«Поліцейські запропонували водієві пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 2.33 проміле в крові водія», – йдеться у повідомленні.

На водія склали адмінпротокол. Вантажний автомобіль вилучили на арештмайданчик, звідки згодом його передадуть на потреби тероборони.