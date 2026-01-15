На Тернопільщину з візитом прибула заступниця міністра освіти. Старшокласникам готують нову модель навчання

Із робочим візитом до Тернополя прибула заступниця Міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова. Під час зустрічей з освітянами та представниками громад вона розповіла, які саме зміни чекають учнів Тернопільської області найближчими роками.

Ключова новація. Старшокласники на Тернопільщині зможуть обирати профілі навчання та окремі предмети відповідно до власних інтересів і майбутньої професії. Такі можливості надаватимуть академічні ліцеї та професійні коледжі, мережу яких формують уже зараз.

Разом із заступником начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Павлом Журбою Надія Кузьмичова провела наради з керівниками органів управління освітою, головами територіальних громад і окрему зустріч із батьками дев’ятикласників області.

Під час обговорень ішлося про реформу старшої профільної школи. Це завершальний етап упровадження НУШ. За словами заступниці міністра, нова модель навчання дасть учням можливість свідомо будувати власну освітню траєкторію та краще підготуватися до вступу або професійної реалізації.

Окрему увагу приділили практичним аспектам впровадження змін. Формуванню освітніх кластерів, навчанню в міжкласних групах, підготовці педагогів і створенню сучасного навчального середовища. Саме ці кроки мають забезпечити рівний доступ до якісної освіти для дітей з усіх громад Тернопільщини.

Серед важливих напрямів. Розвиток STEM-освіти. В області вже працюють п’ять STEM-кімнат, які стали основою для впровадження інноваційних підходів і будуть розширюватися надалі.

Також освітяни обговорили демографічні виклики. Через прогнозоване зменшення кількості учнів особливого значення набуває завчасне планування освітньої мережі та ефективне використання ресурсів.

Зустрічі відбулися у форматі відкритого діалогу. Учасники мали змогу ставити запитання та отримувати роз’яснення безпосередньо від представників МОН.

Реформа старшої профільної школи на Тернопільщині є спільною відповідальністю держави, громад, педагогів і батьків. Саме від рішень, ухвалених сьогодні, залежить те, якими можливостями скористаються учні області вже завтра.

Детальніше про реформу можна дізнатися на сайті Тернопільської ОВА.