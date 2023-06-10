10.06.2023 16:11

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

На Тернопільщину увірветься похолодання

10.06.2023

Ірина Нова

30

Тернопільщина, Новини

Поширити:

Погоду на Тернопільщині цими вихідними визначатимуть атмосферні фронти. Через їхній вплив у краї пройдуть дощі, а потім відчутно похолоднішає.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині зберігатиметься похмура погода з проясненнями. Вночі буде без істотних опадів, вдень невеликі короткочасні дощі, вітер південно-східний, вночі 5 – 10, вдень 9 – 14 м/с.

«10-11 червня в Україні погода буде нестійкою. Періодичні локальні дощі, можливі грози. При грозах можливе шквалисте посилення вітру та зливи. У неділю в західних областях України передбачається похолодання, до +14+20 градусів. У суботу на заході, а в неділю по всій Україні очікується сильний вітер – обережно! Температура повітря завтра +25 градусів, у неділю передбачається відчутне похолодання, до +18+20 градусів, часом й нижче», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наступного тижня тепло на Тернопільщину повернеться.

Джерело: За Збручем

Теги: Тернопільська область, новини, актуально

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах