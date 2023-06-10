На Тернопільщину увірветься похолодання

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині зберігатиметься похмура погода з проясненнями. Вночі буде без істотних опадів, вдень невеликі короткочасні дощі, вітер південно-східний, вночі 5 – 10, вдень 9 – 14 м/с.

«10-11 червня в Україні погода буде нестійкою. Періодичні локальні дощі, можливі грози. При грозах можливе шквалисте посилення вітру та зливи. У неділю в західних областях України передбачається похолодання, до +14+20 градусів. У суботу на заході, а в неділю по всій Україні очікується сильний вітер – обережно! Температура повітря завтра +25 градусів, у неділю передбачається відчутне похолодання, до +18+20 градусів, часом й нижче», – повідомила синоптик Наталка Діденко.