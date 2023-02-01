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На Тернопільщину суне циклон з Балтії – передбачають негоду

01.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Погода

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На Тернопільщину йде циклон з Балтії. Його атмосферні фронти визначатимуть погоду найближчими днями в регіоні.

За прогнозами синоптиків, випадатиме мокрий сніг, а температура повітря коливатиметься від градуса морозу до 4 тепла. Відтак на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 2 лютого погоду Тернопільщини визначатимуть атмосферні фронти циклону, центр якого знаходитиметься над країнами Балтії. У краї зберігатиметься похмура погода, можливі опади, спостерігатиметься налипання мокрого снігу. Вітер буде південно-західним 7 – 12 м/с. Температура впродовж доби від 1º морозу до 4º тепла.

«Передбачається сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Похолодання розпочнеться з найближчих суботи-неділі. Й увесь наступний тиждень буде в Україні морозним та з періодичним снігом. Класична зима захотіла покрутитися перед атмосферним дзеркалом», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, друга декада лютого нагадуватиме справжню зиму – періодично сніжитиме і буде морозяно. Також дошкулятимуть сильні вітри.

Джерело: За Збручем

Теги: мороз, прогноз погоди, сніг

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