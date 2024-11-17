На Тернопільщину повертаються погодинні вимкнення електрики

У понеділок, 18 листопада, з 06:00 до 22:00 год, на Тернопільщині застосують погодинні вимкнення електроенергії.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

06:00-08:00 1 черга

06:00-09:00 2 черга

08:00-11:00 3 черга

09:00-12:00 4 черга

11:00-14:00 5 черга

12:00-15:00 6 черга

14:00-17:00 1 черга

15:00-18:00 2 черга

17:00-19:00 3 черга

18:00-20:00 4 черга

19:00-22:00 5 черга

20:00-22:00 6 черга

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.

Вранці 17 листопада, російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали одразу в кількох містах та регіонах — зокрема, у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, на Дніпропетровщині та Черкащині. Через атаку є загиблі та поранені, у країні застосовується режим екстрених відключень електроенергії.

Внаслідок масованої комбінованої атаки у повітряному просторі Тернопільщини зафіксували крилаті ракети – голова Шумської громади Вадим Боярський повідомив, що уламки ракети впали на території Шумської громади.

Про це у своєму телеграм-канал написав Голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

“Унаслідок ворожої атаки 17 листопада на Тернопільщині зафіксовані випадки падіння уламків засобів ураження. Постраждалих і загиблих немає. За інформацією від ДСНС в одному з населених пунктів області уламки ракети пошкодили скління балконів і вікон декількох квартир, мешканці при цьому не постраждали. На місці події працюють екстрені служби”, — йдеться у повідомленні.

Під час масованого обстрілу з боку РФ сили протиповітряної оборони збили 144 повітряні цілі — 102 ракети і 42 БпЛА. Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України — у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській та Львівській областях.