У кожного свій фронт. Щоб наша армія могла воювати, має працювати й наша економіка. На цьому наголошують експерти. Йдеться і про великі підприємства, і про малий бізнес.

На Тернопільщині місцева влада звернулася до підприємців з проханням повертатися до роботи.

На ТОВ “СЕ Борднетце-Україна” виробляють комплектуючі для найбільших європейських автоконцернів. Тут працює понад 1000 людей. Зупинялися лише у перші 2 дні війни. Нині, через комендантську годину, перейшли на одну зміну. Однак зарплати обіцяють зберегти.

“Корпорація “Фольксваген” повідомила, що готова продовжувати виробництво в Україні, щоб працівники не переживали й розраховували на підтримку. 4 березня ми виплатили заробітну плату і 25 млн грн податків”, – розповіла фінансовий директор ТОВ “СЕ Борднетце-Україна” Олег Білобровко.

Аби зберегти надходження до бюджету та заробітні плати, влада області намагається заохотити підприємства працювати.

“Загалом ми звернулися до підприємців в області і попросили їх негайно відновити роботу. Насамперед, це стосується закладів громадського харчування, магазинів, які реалізовують товари першої необхідності. Ми прийняли рішення про роботу сільськогосподарських ярмарків. Це дасть змогу виробникам Тернопільщини швидко реалізовувати свою продукцію, а жителям області – купувати продукти місцевого виробника за дешевшими цінами. Я прошу бізнес – працюйте, виплачуйте заробітні плати, створюйте додаткові робочі місця, розвивайтесь. Аграрії – готуйтесь до посівної. Ми мусимо забезпечити країну продовольством. Більшість наших підприємств не зупиняли свою роботу під час війни, але сьогодні нам треба працювати у повну силу”, – зазначив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Тернопільський підприємець Ігор Парій каже, що його ресторани не закривалися. Від початку війни заклади готували їжу для переселенців, тероборони й звичайних відвідувачів. Переважно пропонують комплексні обіди.

“Головне для бізнесу, щоб він нормально функціонував. Люди, які у нас працюють, отримують зарплату, ми платимо всі податки в повному обсязі”, – зазначив Ігор Парій.

Відкрилися і спортивні зали, багато з них стали прихистком для біженців. Тренери переобладнали деякі зали. Тут переважно ночують жінки із дітьми. Вдень приймають поодиноких відвідувачів, що дає змогу зберегти робочі місця.

Не зачинялися магазини й ринки. Тут можна купити найнеобхідніше. Дефіциту немає, ціни не піднімали.

“Щодня на залізничний вокзал приїжджають майже 600 людей, яких треба нагодувати. І ми вже маємо конкретний план того, що треба приготувати 600 порцій”, – розповіла волонтерка Наталя.

Організувалися вчителі місцевої школи та жителі села Плотича. Вирішили, що поки іде війна – годуватимуть тероборону та біженців. Підтримують людей і селяни, і місцевий бізнес.

На Тернопільщину планують переїхати 11 підприємств з міст, де ведуться активні бойові дії.

Керівник області Володимир Труш звернувся до краян: “Працювати, виробляти і вирощувати – зараз одне з наших найважливіших завдань в тилу.

До роботи, друзі. Наші Збройні сили нас прикривають. Нам не можна їх підвести”.