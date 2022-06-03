У Тернопільську області переміщено 40 підприємств з регіонів, де сьогодні ведуться бойові дії.
Зокрема на Тернопільщину переїхали підприємства:
4 швейних;
8 машинобудування;
3 металообробка;
5 харчових;
3 з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції;
2 з виробництво поліграфії;
1 деревообробка;
14 з інших галузей.
П’ять підприємств здійснили переміщення виробничих потужностей та проводять ремонт приміщень і встановлюють виробниче обладнання. Ще сім підприємств здійснюють перевезення своїх виробничих потужностей
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