У Тернопільську області переміщено 40 підприємств з регіонів, де сьогодні ведуться бойові дії.

Зокрема на Тернопільщину переїхали підприємства:

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4 швейних;

8 машинобудування;

3 металообробка;

5 харчових;

3 з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції;

2 з виробництво поліграфії;

1 деревообробка;

14 з інших галузей.



П’ять підприємств здійснили переміщення виробничих потужностей та проводять ремонт приміщень і встановлюють виробниче обладнання. Ще сім підприємств здійснюють перевезення своїх виробничих потужностей

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