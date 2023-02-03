На Тернопільщину йдуть морози та хуртовини: оголосили штормове попередження

Штормове попередженні оголосили на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків наступного тижня слід очікувати значного зниження температури та опади.

За прогнозами синоптиків, цими днями погоду в області визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону на Європейською частиною росії. Відтак на Тернопільщині можливі снігопади, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 3 – 5 лютого в області оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Вночі на Тернопільщині випадатиме сніг, вдень також можливий невеликий сніг, вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, слабка хуртовина. Температура впродовж доби 0 – 5º морозу.

Коли сьогодні, 3 лютого, погода була хоч і вологою та порівняно теплою, то впродовж вихідних, 4- 5 лютого, температура повітря знижуватиметься, наступний тиждень буде морозним.

За попередніми прогнозами, наступного тижня продовжаться снігопади. Температура повітря знизиться, передбачається вночі 5 – 10º морозу, вдень 2 – 7º морозу.