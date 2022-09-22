Заморозки — до 1°С морозу у повітрі.

З ранку до самого вечора у Тернополі небо буде вкрите хмарами. Ближче до вечора сильний дощ, який розпочнеться після обіду, повинен послабшати, повідомляє Синоптик, пише “20 хвилин”.

Заморозки (до 1°c морозу у повітрі)

Народний прогноз погоди

23 вересня вшановують пам’ять святителів Петра і Павла, єпископів Нікейських. Погоду передвіщали за горобиною. Якщо горобини у лісі багато – на дощову осінь, якщо ж мало – на суху. Рясно ягід на горобині – до суворої зими, тому і заготовляли горобиновий квас, щоб у великий холод лікувати простудні захворювання.

Погода на найближчі дні

23 вересня погоду області визначатиме нестійка та холодна повітряна маса, повідомляє Тернопільський обласний центр з гідрометеорології.

Очікується: Хмарна погода з проясненнями. Невеликі, вдень місцями помірні дощі. Вітер північно – західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 4 – 9º, вдень 9 – 14º тепла.

24 вересня: Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно – західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 2 – 7º, вдень 11 – 16º тепла.

25 вересня: Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 4 – 9º, вдень 13 – 18º тепла.

Нагадаємо, у вихідні 17—18 вересня на Тернопільщині внаслідок стильних дощів затопило підвали, а через пориви вітру повалило дерева.