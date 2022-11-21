На Тернопільщині з’явилася нова скульптура

У Козові на Тернопільщині встановили скульптуру “Долоньки життя”. Її виготовив архітектор з Харкова В’ячеслав Ємельяненко. Він уже повернувся до рідного міста.

Про це розповів Суспільному голова громади Сергій Добалюк.

За його словами, встановили скульптуру на острівку в центрі селища.

“З початку повномасштабного вторгнення багато вимушено переміщених людей переїжджали в нашу громаду. Ми прийняли майже дві тисячі переселенців. Один із них був архітектором. Він захотів залишити пам’ятку в нашій громаді. Так на острівку з’явилися “Долоньки життя”. Це В’ячеслав Ємельяненко з Харкова зробив нам таку скульптуру. Біля неї посадили калину – символ України”, – говорить Сергій Добалюк.

Також на острівку встановили символічні таблички на підтримку міст-героїв, які були зруйновані під час війни.