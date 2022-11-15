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Звуки вибухів на Тернопільщині – робота ППО

15.11.2022

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини

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Мережею шириться інформація про вибухи на Тернопільщині. Голова Тернопільської військової адміністрації, Володимир Труш, повідомив про роботу ППО.

При цьому очільник області наголосив, що ситуація в області є вкрай небезпечною.

Голова Тернопільської ОВА, Володимир Труш, закликав жителів залишатися в укриттях до кінця повітряної тривоги.

Автор: Ірина Нова

Мітки: новини Тернопільщини, суспільство, вибухи, ППО

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