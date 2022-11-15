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Головна / Тернопільщина / Звуки вибухів на Тернопільщині – робота ППО
15.11.2022
Ірина Нова
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Тернопільщина, Новини
При цьому очільник області наголосив, що ситуація в області є вкрай небезпечною.
Голова Тернопільської ОВА, Володимир Труш, закликав жителів залишатися в укриттях до кінця повітряної тривоги.
Автор: Ірина Нова
Мітки: новини Тернопільщини, суспільство, вибухи, ППО
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