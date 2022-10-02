Жителі міста зібрались поблизу греко-католицької церкви святого Миколая, щоб вшанувати пам’ять воїна, який пожертвував своїм життям за майбутнє України.

Мешканець міста Теребовля Володимир Гарник був солдатом, стрільцем 81-ої окремої аеромобільної бригади, 1976 р.н.

Володимир Гарник загинув 24 вересня під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії росії проти України, в районі бойових дій біля населеного пункту Новоселівка Краматорського району, Донецької області загинув.

Щирі співчуття рідним та близьким!

Вічна пам’ять Герою!