На Тернопільщині зросте кількість поліцейських патрулів на вулицях

Збільшення кількості поліцейських на вулицях у населених пунктах Тернопільській області є превентивним заходом для попередження та зменшення кількості правопорушень.

Про такий крок розповів головний правоохоронець Тернопільщини Сергій Зюбаненко під час зустрічі з журналістами, відповідаючи на запитання за рахунок чого планує покращувати роботу поліції області.

Також прозвучало питання, чи не боїться керівник ГУНП в Тернопільській області невдоволення колег через те, що відтепер поліцейські приходять на службу на 8.00 год. ранку замість 9.00 год., а також визначення суботи робочим днем.

“Я більше боюся негативу з боку громадян, яким ми маємо служити, – відзначив Сергій Зюбаненко. – Стосовно поліцейських, то у нас іде війна, а на фронті немає ні суботи, ні неділі, у нас ненормований робочий день, до того ж ми приймали присягу”.

Сергій Зюбаненко зізнався, що є вимогливим керівником, але в першу чергу вимогливість та жорсткість проявляє до самого себе.

“Якщо я вимагаю від себе, то відповідно вимагаю і від підлеглих. На попередніх посадах це давало результат, це апробовано. Я застосовую такі методи не для того, щоб людям якісь незручності створити, а для того, щоб швидко зрозуміти ситуацію в області, краще працювати”.

Очільник Нацполiцiї зазначив, що не є фанатом того, щоб люди сиділи на роботі до ночі, розуміє і побутові, і сімейні питання, тому й вимагає ефективнішої роботи підлеглих, щоб вони встигали все робити у робочий час.