На Тернопільщині зростає захворюваність на грип і ГРВІ: кількість госпіталізованих зросла на 40%

За тиждень у Тернопільській області на ГРВІ захворіли 7 тисяч людей, більшість з яких – діти. Впродовж тижня в області зареєстрували 7000 випадків ГРВІ, з них —4044 серед дітей та 2 956 серед дорослих. Також за минулий тиждень COVID-19 виявили у 10 хворих.

Про це 25 лютого повідомили на сайті Тернопільського обласного центру контроль та профілактики хвороб.

“За останній тиждень (17.02. – 23.02.2025р.) кількість захворілих ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем зросла на 14,2% (7000 випадків проти 6127). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 57,8% (4044 ос.), школярів – 67% (2709 ос.) від усіх захворілих дітей. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається збільшення хворих на ГРВІ дітей на 10,8%, школярів – на 11,3%. Госпіталізовано за звітний тиждень 239 осіб, із них 148 дітей. Кількість госпіталізованих збільшилася у порівнянні з минулим тижнем на 40,6%, ” – йдеться у повідомленні.

За звітний тиждень зареєстровано 10 випадків захворювання на COVID-19, що складає 0,14% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та більше від минулого тижня на 11,1% (10 випадків проти 9). Серед дітей лабораторно підтверджених випадків COVID-19 не зареєстровано. За останній тиждень летальних випадків від грипу та COVID-19 в області не зареєстровано.

Лабораторні дослідження виявили різноманітні віруси у хворих. Методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій обстежено 158 хворих, з них у 22 осіб (13,9%) позитивний результат:

▪︎ в 11 осіб виявлено вірус грипу А,

▪︎ в 6 – вірус грипу В,

▪︎ в 5 – риносинтиціальний вірус.

З початку епідсезону щеплено проти грипу в області всього 4265 осіб.