На Тернопільщині зростає рівень захворюваності на грип та ГРВІ

За останній тиждень на Тернопільщин показник захворюваності ГРВІ зріс на 7,2%.є

“За тиждень виявили 4550 хворих, тоді як у попередній тиждень було 4243. Також на 2,7%, побільшало хворих на ГРВІ дітей. Кількість хворих дітей віком до 18 років становить майже 60% від усіх недужих, школярів – майже 62% від усіх захворілих дітей”, – йдеться у повідомленні обласного центру контролю і профілактики хвороб.

За словами епідеміологів, за тиждень госпіталізували 130 людей, з них 71 дитина. Кількість госпіталізованих, порівняно з минулим тижнем, зросла на 11%.

Джерело: Тернопільський обласний центр контролю і профілактики хвороб.