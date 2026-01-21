На Тернопільщині зросла кількість переохолоджень. З початку року зафіксовано 12 випадків

На Тернопільщині холодна погода продовжує становити серйозну загрозу для життя і здоров’я людей. За минулу добу в області зафіксували два нові випадки переохолодження. Один із них, на жаль, завершився смертю.

За інформацією рятувальників, від початку 2026 року в області вже зареєстровано 12 випадків переохолодження. П’ять із них виявилися летальними.

У Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області наголошують. Низькі температури можуть бути вкрай небезпечними, особливо для людей літнього віку, осіб без постійного місця проживання та тих, хто нехтує елементарними правилами безпеки.

Рятувальники закликають жителів області бути максимально уважними під час перебування на вулиці в морозну погоду та дбати не лише про власну безпеку, а й про людей поруч.

Щоб уникнути переохолодження, фахівці радять:

одягатися багатошарово, щоб краще зберігати тепло;

обов’язково захищати голову, шию та руки;

носити сухе, просторе й тепле взуття;

уникати вживання алкоголю на морозі, адже він прискорює втрату тепла;

перед виходом на вулицю поїсти, щоб організм мав достатньо енергії;

не залишатися довго без руху;

при перших ознаках переохолодження — онімінні, побілінні шкіри, втраті чутливості — негайно повернутися в тепле місце та звернутися по медичну допомогу.

У ДСНС також закликають громадян не залишатися байдужими та допомагати тим, хто може потребувати підтримки в холодну пору року.