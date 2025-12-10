На Тернопільщині зріс товарообіг у 2025 році — дані митниці

Тернопільщина демонструє суттєве пожвавлення зовнішньої торгівлі за підсумками січня–листопада 2025 року. Позитивна динаміка вказує на розширення присутності місцевого бізнесу на міжнародних ринках, збільшення обсягу операцій та розбудову нових партнерських зв’язків.

Зростання зовнішньоекономічної активності регіону відображає прагнення підприємств зміцнювати свої позиції у глобальній торгівлі. Водночас важливу роль у цих процесах відіграє митниця, яка забезпечує передбачуваність та прозорість процедур, оперативне оформлення вантажів і створює комфортні умови для підприємців.

Упродовж одинадцяти місяців 2025 року загальний товарообіг області склав 1,8 млрд дол. США. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Імпорт продемонстрував значне зростання: обсяг ввезених товарів збільшився на 24% і перевищив 1 млрд дол. США. Експорт за цей період становив 725 млн дол. США.

Зовнішньоекономічні операції здійснювалися з партнерами з 89 країн світу, що підтверджує широку географію співпраці та відкритість регіонального бізнесу до нових ринків.

Найбільшими постачальниками товарів на Тернопільщину стали:

Польща — 21%

Китай — 20%

Німеччина — 12%

Італія — 5%

Литва — 4%

У структурі експорту лідерами були:

Польща — 39%

Італія — 5%

США — 5%

Нідерланди — 4%

Румунія — 3%

Стабільне зростання зовнішньої торгівлі свідчить про те, що підприємства регіону відчувають підтримку та впевненість у передбачуваності митних механізмів. Тернопільська митниця й надалі працюватиме над створенням сприятливих умов для бізнесу, забезпечуючи ефективну взаємодію та сприяючи економічному розвитку області й країни загалом.

Джерело: Тернопільська митниця