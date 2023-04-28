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На Тернопільщині знов будуть заморозки: коли нарешті потепліє?

28.04.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина

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Антициклон з різкими погодними перепадами йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, у краї далі спостерігатимуться нічні заморозки. Однак вдень буде дещо тепліше.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 28 квітня погоду області визначатиме антициклон над Західною Україною. В області спостерігатиметься мінлива хмарність. Переважно обійдеться без опадів. Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, вночі та вранці на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5°, температура повітря вдень 8 – 13° тепла.

Вихідними у краї потеплішає більш відчутно. Стовпчики термометрів підвищуватимуться до 15-17 градусів тепла.

“У західних областях вночі 28-го квітня – заморозки. Навіть у повітрі! Дощі дадуть передихнути вдень у суботу – в більшості областей України буде сухо. У неділю задощить знову на заході. Температура скакатиме, десь тепло, десь затоки холоду – будемо щодня стежити разом за градусами”, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, у травні погода теж буде мінливою. Однак температурні показники обіцяють вищі.

Джерело: За Збручем

Теги: Тернопільська область, актуально

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