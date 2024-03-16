На Тернопільщині злодії викопали троянди на Алеї Пам’яті Героїв

На Тернопільщині огидний вчинок скоїли невідомі в Гусятині. На центральній площі селища, біля пам’ятника Незалежності України та металевих конструкцій на Алеї Пам’яті Героїв, невідомі особи викопали десять кущів троянд, які росли там чотири роки, милуючи погляд перехожих.

Ще кілька кущів троянд викопали на клумбах біля приміщення КЗ “Гусятинський центр культури і дозвілля”.

Про це повідомили на сторінці Гусятинської селищної територіальної громади.

“Постає логічне запитання: чи варті ми наших Героїв, якщо зневажаємо чиюсь працю, якщо паплюжимо пам’ять про загиблих воїнів, які віддали за нас найцінніше – життя?”, – ідеться у дописі.

У коментарях мешканці селища висловлюють обурення таким вчинком невідомих “господарів” і звертаються до правоохоронців, аби ті розшукали крадіїв і притягли їх до відповідальності: