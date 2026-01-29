На Тернопільщині зіткнулися Ford Transit та Volkswagen Passat. Двоє людей травмовані

На Тернопільщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої серйозні травми отримали двоє людей. Аварія трапилася 27 січня близько 12:30.

Як повідомили слідчі Бучацького відділення поліції, попередньо встановлено, що зіткнення сталося через ігнорування переваги в русі під час виконання маневру.

У ДТП потрапили мікроавтобус Ford Transit та легковий автомобіль Volkswagen Passat. За даними правоохоронців, водій Ford Transit, здійснюючи поворот, не переконався у безпечності маневру та допустив зіткнення з Volkswagen, який рухався назустріч.

У результаті сильного удару водій Ford Transit отримав переломи та забої. Його госпіталізували до медичного закладу. Також постраждала пасажирка Volkswagen Passat. Жінка зазнала численних тілесних ушкоджень і перебуває під наглядом лікарів.

За зовнішніми ознаками обидва водії були тверезими. Водночас, відповідно до процедури, у кермувальників відібрали зразки крові для проведення лабораторного аналізу на вміст алкоголю.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває з’ясування всіх обставин аварії.