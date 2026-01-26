На Тернопільщині зіткнулися два легковики та дві вантажівки. Постраждали двоє людей

На Тернопільщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох транспортних засобів. Унаслідок аварії постраждали двоє людей.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС у Тернопільській області, ДТП сталася 25 січня о 10:16 у селі Кам’янки Підволочиської громади. У зіткненні брали участь два легкові автомобілі та дві вантажівки.

У результаті аварії травмувалися двоє осіб. На місце події залучалися рятувальники 20-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Надзвичайники провели заходи з недопущення виникнення пожежі, перевірили стан транспортних засобів та усунули потенційні загрози займання.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди та стан постраждалих з’ясовують відповідні служби.