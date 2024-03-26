На Тернопільщині житель сусідньої області врізався в бетонну огорожу

Про ДТП, яке трапилося в одному із Скалатської громади розповіли у пресслужбі поліції краю. Водій, який є жителем Хмельниччини, на швидкості врізався в бетонну огорожу. Чоловік отримав травми, його госпіталізували.

Автопригода з потерпілими трапилася й в одному із сіл Скалатської громади. О 20:30 житель Хмельницької області, керуючи автомобілем Chevrolet, не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та врізався в бетонну огорожу. У результаті удару автівка загорілася. Водія з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.