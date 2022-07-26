На Тернопільщині тривають жнива. Як зазначив очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш, аграрії очікують на ліпші показники збору врожаю, ніж минулого року. Про це свідчать показники збору озимого ячменю, які, у порівнянні з тогорічними, зросли на 4%.

На сьогодні аграрії відзначають високу врожайність озимого ячменю й очікують на ліпші показники збору врожаю, ніж минулого року. Зазначимо, що у 2021 р. збір саме цієї культури став рекордним в області, – зазначив Володимир Труш.

Збирання зернових культур провели на площі 22,1 тис. га (5%) й зібрали 166.4 тис. тонн врожаю. Серед них: пшениці обмолочено 220.5 тис. га, намолочено 14.5 тис. тонн; ячменю обмолочено 77.4 тис. га, а намолочено 94.2 тис. тонн. Збиральництво триває по всій території України, наперекір зусиллям російських окупантів знищити збіжжя. Аграрії продовжують працювати в посиленому режимі, щоб забезпечити країну сировиною для виготовлення необхідних продуктів.

За словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, цьогорічного врожаю зернових Україні вистачить як для внутрішнього споживання, так і для експорту. Також чиновник зауважив, що час уже планувати й осінню посівну, яку слід розпочати у вересні.

В Україні тривають складні жнива, адже ситуація вимагає посилених норм безпеки. З метою запобігання надзвичайних ситуацій, цьогоріч у Тернопільських територіальних громадах створюються добровольчі формування, які здійснюватимуть нагляд за полями, зазначив Володимир Труш.

Щоб жнива пройшли без втрат, ДСНС України наголошує про необхідність дотримання протипожежних норм безпеки у місцях збирання, перероблення й зберігання зернових.