Зі свідчень підозрюваної, того дня чоловік вкотре став чіплятися до неї. Жінка каже, що захищалася – вхопила зі столу кухонний ніж і нанесла ним декілька ударів. Одне поранення виявилося фатальним.

Поліцейські оголосили жительці Кременеччини підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Триває досудове розслідування.