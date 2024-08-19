На Тернопільщині жінка вбила свого кривдника, який чинив домашнє насилля

На Тернопільщині жінка спричинила поранення чоловікові від яких той помер. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Повідомлення про смерть пацієнта надійшло на лінію 102 від фельдшера бригади екстреної медичної допомоги. На тілі померлого були виявлені ножові поранення.

Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце події, з’ясувала, що напередодні у загиблого був конфлікт з дружиною. Родичі стверджують, що скандали в родині траплялися через запальний характер чоловіка. Він чинив домашнє насилля та підіймав руку на жінку.