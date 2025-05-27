На Тернопільщині жінка Мешканка Тернопільщини втратила 133 тисяч гривень через фіктивний продаж авто

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайства, жертвою якого стала 24-річна жителька Чортківського району.

Постраждала знайшла в інтернеті оголошення про продаж автомобіля Mitsubishi Pajero Sport, розповіли у поліції області. Зв’язавшись із так званим продавцем, отримала вичерпну інформацію про транспортний засіб: фото, технічні характеристики та копії документів.

Переконана у чесності «продавця», вона перерахувала 133 000 гривень на банківську картку, вказану невідомим. Після цього зв’язок з ним обірвався, а бажаного авто вона так і не отримала.

Правоохоронці вкотре закликають громадян бути обачними під час купівлі товарів онлайн, особливо, коли йдеться про значні суми грошей. Не здійснюйте передоплат незнайомим особам до фактичного отримання товару або офіційного оформлення угоди. Користуйтеся перевіреними платформами та надавайте перевагу особистим зустрічам.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.