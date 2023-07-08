На Тернопільщині здають в оренду сільськогосподарські ділянки по 20 га

На Тернопільщині одна із громад виставила для надання в оренду дві земельні ділянки по 20 га на Прозорро.

Відповідно до законодавства України на земельних торгах один лот складається виключно з однієї земельної ділянки або прав на неї. А площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, права оренди чи емфітевзису якої виставляють на земельні торги, не може перевищувати 20 гектарів. Тому на земельних аукціонах в оренду пропонують ділянки від 0,1 га до 20 га і не більше.

Такі максимальні по 20 га ділянки нині виставила на оренду Гусятинська селищна рада Чортківського району Тернопільської області. Аграріям пропонують два такі наділи за межами с. Самолусківці. Класифікація земель – рілля. Термін оренди – 7 років.

Плата за користування першої ділянки – кадастровий номер 6121686700:02:001:0386 – стартує від 71 147 грн. Друга ділянка – кадастровий номер 6121686700:02:001:0385 – має дещо нижчу стартову вартість: від 60 983 грн.

Ділянки суміжні, тож кого цікавлять великі площі, можна відразу подавати пропозиції на два аукціони і орендувати усі 40 га для розвитку свого господарства.

Серед інших пропозицій оренди сільськогосподарських ділянок на території Гусятинської селищної ради площі менші: від 0,28 га і до 11,74 га. Відповідно і вартість оренди стартує від 271 грн. Ділянки в оренду пропонують за межами сіл Городниця, Кривеньке, Сидорів, Постолівка, Васильків, Личківці, а також у межах Постолівки та Трибухівців.

Загалом у системі Прозорро.Продажі нині понад 1600 актуальних оголошень із продажу та оренди землі у різних куточках України. Знайти необхідну саме вам ділянку можете з допомогою менеджерів майданчика ТОВ «Українська універсальна біржа», чи самостійно на сайті, обравши потрібні параметри.