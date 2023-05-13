На Тернопільщині здають ставок в оренду: стартова ціна – 139 грн

Аукціон з оренди гідротехнічних споруд на Тернопільщині має відбутися у вівторок – 16 травня.

“Запрошуємо Вас взяти участь в аукціоні оренди гідротехнічних споруд ставу Медова 1 у селі Мала Плавуча, що знаходиться на балансі Державного підприємства “Укрриба”. Майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням. Стартова ціна — 135,9 грн. Прийом пропозицій до участі — до 15 травня 2023 року. Дата аукціону — 16 травня 2023 року. Локація — Тернопільська область, село Мала Плавуча”, – йдеться у тексті повідомлення.