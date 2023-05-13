13.05.2023 11:57

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На Тернопільщині здають ставок в оренду: стартова ціна – 139 грн

13.05.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Економіка, Козівська селищна громада

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У селі Мала Плавуча, що на Тернопільщині, пропонують в оренду ставок, що перебуває на балансі Державного підприємства “Укрриба”.

Аукціон з оренди гідротехнічних споруд на Тернопільщині має відбутися у вівторок – 16 травня.

“Запрошуємо Вас взяти участь в аукціоні оренди гідротехнічних споруд ставу Медова 1 у селі Мала Плавуча, що знаходиться на балансі Державного підприємства “Укрриба”. Майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням. Стартова ціна — 135,9 грн. Прийом пропозицій до участі — до 15 травня 2023 року. Дата аукціону — 16 травня 2023 року. Локація — Тернопільська область, село Мала Плавуча”, – йдеться у тексті повідомлення.

Джерело: Терміново

Теги: Тернопільська область, новини, оренда, Мала Плавуча

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