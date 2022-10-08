Як правило, селян тішать дощі, бо земля набирається вологи. Але цього року з опадами, як мовиться, перебір. Складно зібрати городину, закласти озимий врожай на наступний рік.

Люди чекають погожих днів, щоб викопати картоплю, моркву, буряки, обірвати яблука, груші, виноград. У великих аграрних підприємствах та фермерських господарствах проблем у рази більше, адже запорати треба значні земельні масиви з цукровими буряками, кукурудзою, гречкою, соняшником, соєю тощо, а заважають рясні дощі.

Щодо цукрових буряків, то їх збір через негоду дещо сповільнився. Але на три цукрозаводи у Чортків, Хоростків та Козову аграрії активно звозять уже викопані цукрові буряки. На солодкі виробництва з початку сезону надійшло понад 200 тис. тонн сировини, залишків для роботи заводів є достатньо.

Загалом в області цукрові буряки зібрано з 3,6 тис. га з загальних понад 20 тис. га, що становить 18 відсотків. Середня урожайність солодких коренів – 563 ц/га і є вищою, ніж минулого року.

Одночасно зі збиранням цьогорічного врожаю сільськогосподарські товаровиробники сіють озимі культури під врожай 2023 року. Озимий ячмінь посіяно на 85 відсотках площ, озиме жито – на 39, озиму пшеницю – на 23.