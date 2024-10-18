На Тернопільщині збільшується кількість хворих на ГРВІ та COVID-19

У Тернопільській області 7 по 13 жовтня, захворіли на ГРВІ, грип та COVID-19 склала 118 572 людини, із них 73 396 – діти.

Про це розповіли в обласному центрі контролю і профілактики хвороб.

“За останній тиждень (07.10.–13.10.2024р.) кількість захворілих ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем збільшилась на 8,8% (3355 випадків проти 3083). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 62,6%, школярів – 39% від усіх захворілих дітей. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається ріст хворих на ГРВІ дітей на 9%, школярів – на 6,3%. Госпіталізовано за тиждень 132 особи, із них 74 дитини. Кількість госпіталізованих збільшилась на 21,1%.

За звітний тиждень зареєстровано 35 випадків захворювання на COVID-19, що складає 1% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та менше від минулого тижня на 23,9% (35 випадків проти 46). З числа лабораторно підтверджених випадків COVID-19 питома вага дітей віком до 18 років становить 11,4%.

За останній тиждень летальних випадків від грипу та COVID-19 в області не зареєстровано. З початку епідсезону зареєстровано 2 летальних випадки внаслідок COVID-19 серед осіб старше 65 років, не щеплені проти COVID-19 протягом останніх 12 міс, ” – йдеться у повідомленні.

З початку епідсезону щеплено проти грипу в області 507 осіб.