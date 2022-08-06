Найбільше випадків захворювання на COVID-19 в Тернопільському та Чортківському районах. За добу 4 серпня було зафіксовано 50 випадків.

За добу 5 серпня збільшилась кількість захворювання на COVID-19. В Тернопільській області зафіксували 77 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю і профілактики хвороб.

47 осіб захворіли на COVID-19 в Тернопільському районі, з них — 14 в Тернопільській громаді.

25 осіб захворіли в Чортківському районі.

77 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 5 серпня 2022 року.

Також за останню добу:

летальних випадків – 0

одужало – 15 осіб

проведено досліджень методом ПЛР – 106

За весь час пандемії в Тернопільській області:

захворіло – 149 943 особи;

одужало – 147 031 особа;

летальних випадків – 2 430 (та 3 випадки – жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

— Кременецький район – 16 838 (16 510 одужало, 314 летальних)

— в т.ч. м. Кременець – 3 194 (3 126 одужало, 66 летальних);

— Тернопільський район – 89 330 (87 563 одужало, 1 403 летальних)

— в т.ч. м. Тернопіль – 38 396 (37 604 одужало, 605 летальних);

— Чортківський район – 43 775 (42 958 одужало, 710 летальних)

— в т.ч. м. Чортків – 6 511 (6 440 одужало, 57 летальних).

Географія поширення нових випадків:

— Кременецький район (5 осіб)

• Борсуківська сільська ОТГ – 1

• Великодедеркальська сільська ОТГ – 0

• Вишнівецька селищна ОТГ – 0

• Кременецька міська ОТГ – 2

• Лановецька міська ОТГ – 1

• Лопушненська сільська ОТГ – 0

• Почаївська міська ОТГ – 0

• Шумська міська ОТГ – 1

— Тернопільський район (47 осіб)

• Байковецька сільська ОТГ – 0

• Бережанська міська ОТГ – 0

• Білецька сільська ОТГ – 0

• Великоберезовицька селищна ОТГ – 3

• Великобірківська селищна ОТГ – 0

• Великогаївська сільська ОТГ – 0

• Залозецька селищна ОТГ – 0

• Збаразька міська ОТГ – 3

• Зборівська міська ОТГ – 2

• Золотниківська сільська ОТГ – 0

• Іванівська сільська ОТГ – 0

• Козівська селищна ОТГ – 5

• Козлівська селищна ОТГ – 2

• Купчинецька сільська ОТГ – 0

• Микулинецька селищна ОТГ – 5

• Нараївська сільська ОТГ – 0

• Озернянська сільська ОТГ – 0

• Підволочиська селищна ОТГ – 4

• Підгаєцька міська ОТГ – 2

• Підгороднянська сільська ОТГ – 0

• Саранчуківська сільська ОТГ – 0

• Скалатська міська ОТГ – 1

• Скориківська сільська ОТГ – 0

• Теребовлянська міська ОТГ – 6

• Тернопільська міська ОТГ – 14

— Чортківський район (25 осіб)

• Білобожницька сільська ОТГ – 0

• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 2

• Борщівська міська ОТГ – 2

• Бучацька міська ОТГ – 3

• Васильковецька сільська ОТГ – 2

• Гримайлівська селищна ОТГ – 4

• Гусятинська селищна ОТГ – 3

• Заводська селищна ОТГ – 0

• Заліщицька міська ОТГ – 5

• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0

• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0

• Колиндянська сільська ОТГ – 0

• Копичинецька міська ОТГ – 1

• Коропецька селищна ОТГ – 1

• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0

• Монастириська міська ОТГ – 1

• Нагірянська сільська ОТГ – 0

• Скала-Подільська селищна ОТГ – 0

• Товстенська селищна ОТГ – 1

• Трибухівська сільська ОТГ – 0

• Хоростківська міська ОТГ – 0

• Чортківська міська ОТГ – 0