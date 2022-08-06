Найбільше випадків захворювання на COVID-19 в Тернопільському та Чортківському районах. За добу 4 серпня було зафіксовано 50 випадків.
За добу 5 серпня збільшилась кількість захворювання на COVID-19. В Тернопільській області зафіксували 77 нових випадків захворювання на коронавірус.
Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю і профілактики хвороб.
47 осіб захворіли на COVID-19 в Тернопільському районі, з них — 14 в Тернопільській громаді.
25 осіб захворіли в Чортківському районі.
77 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 5 серпня 2022 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 0
одужало – 15 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 106
За весь час пандемії в Тернопільській області:
захворіло – 149 943 особи;
одужало – 147 031 особа;
летальних випадків – 2 430 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
— Кременецький район – 16 838 (16 510 одужало, 314 летальних)
— в т.ч. м. Кременець – 3 194 (3 126 одужало, 66 летальних);
— Тернопільський район – 89 330 (87 563 одужало, 1 403 летальних)
— в т.ч. м. Тернопіль – 38 396 (37 604 одужало, 605 летальних);
— Чортківський район – 43 775 (42 958 одужало, 710 летальних)
— в т.ч. м. Чортків – 6 511 (6 440 одужало, 57 летальних).
Географія поширення нових випадків:
— Кременецький район (5 осіб)
• Борсуківська сільська ОТГ – 1
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
• Вишнівецька селищна ОТГ – 0
• Кременецька міська ОТГ – 2
• Лановецька міська ОТГ – 1
• Лопушненська сільська ОТГ – 0
• Почаївська міська ОТГ – 0
• Шумська міська ОТГ – 1
— Тернопільський район (47 осіб)
• Байковецька сільська ОТГ – 0
• Бережанська міська ОТГ – 0
• Білецька сільська ОТГ – 0
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 3
• Великобірківська селищна ОТГ – 0
• Великогаївська сільська ОТГ – 0
• Залозецька селищна ОТГ – 0
• Збаразька міська ОТГ – 3
• Зборівська міська ОТГ – 2
• Золотниківська сільська ОТГ – 0
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 5
• Козлівська селищна ОТГ – 2
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 5
• Нараївська сільська ОТГ – 0
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 4
• Підгаєцька міська ОТГ – 2
• Підгороднянська сільська ОТГ – 0
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 1
• Скориківська сільська ОТГ – 0
• Теребовлянська міська ОТГ – 6
• Тернопільська міська ОТГ – 14
— Чортківський район (25 осіб)
• Білобожницька сільська ОТГ – 0
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 2
• Борщівська міська ОТГ – 2
• Бучацька міська ОТГ – 3
• Васильковецька сільська ОТГ – 2
• Гримайлівська селищна ОТГ – 4
• Гусятинська селищна ОТГ – 3
• Заводська селищна ОТГ – 0
• Заліщицька міська ОТГ – 5
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 1
• Коропецька селищна ОТГ – 1
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
• Монастириська міська ОТГ – 1
• Нагірянська сільська ОТГ – 0
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
• Товстенська селищна ОТГ – 1
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 0
• Чортківська міська ОТГ – 0