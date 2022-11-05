Відповідно до постанови КМУ від 16 вересня 2022 року № 1041, функції адміністрування житлових субсидій та пільг передаються Пенсійному фонду України.

У жовтні 2022 року Пенсійним фондом України здійснено виплату призначених органами соціального захисту населення житлових субсидій та пільг. Виплати проведено для усіх одержувачів житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, незалежно від того, чи є субсидіант або пільговик пенсіонером, чи ні.

Порядок звернення за призначенням субсидій та пільг і механізм їх призначення до 1 грудня 2022 року не зміниться. Необхідну інформацію для таких виплат Пенсійний фонд отримає в електронному форматі.

Заяви для призначення субсидій з 1 грудня 2022 року прийматимуть органи Пенсійного фонду України, які працюють за принципом екстериторіальності, у тому числі в разі надсилання їх поштою або в електронній формі (через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток «Пенсійний фонд», засобами порталу «Дія») незалежно від місця проживання.

Також заяви та пакети документів для призначення субсидії прийматимуть у сільських, селищних, міських радах територіальних громад або військових адміністрацій та ЦНАПах за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання. Громадяни, які орендують житло, внутрішньо переміщені особи подаватимуть документи за фактичним місцем проживання.