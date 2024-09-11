На Тернопільщині завершили посів озимого ріпаку, продовжують збирати урожай і почали варити цукор

На Тернопільщині аграрії завершили посів озимого ріпаку. Площі цієї культури в області 76,5 тисяч гектарів. Також розпочали посів озимих зернових культур яких планується посіяти майже 200 тис. га.

Про це розповів розповів директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів.

Також в області продовжується збір врожаю. На сьогодні аграрії зібрали 286,8 тис. га зернових. Валовий збір становить 1 млн 616 тис. тонн

«Сільгосподарські підприємства також активно збирають врожай картоплі. Із засаджених 54,2 тисячі гектарів вже викопали 70,88%. Валовий збір цієї культури 688,5 тис. т», – повідомив очільник профільного департаменту.

А «Радехівський цукор» розпочав сезон цукроваріння.

«Підприємство вже розпочало сезон цукроваріння. Воно вже переробило 19 тисяч тонн і виготовило 1.9 тис. т цукру урожаю 2024 року», – повідомив Стахів.

За його інформацією сільгосподарські підприємства розпочали копку цукрових буряків яких при урожайності 578 цнт/га вже накопано 40 тис. тонн.