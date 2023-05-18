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На Тернопільщині завершують цьогорічну посівну

18.05.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Громади Тернопільщини

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Попри вибрики погоди, складні економічні  умови цьогорічної весняно-посівної кампанії, що проходить в умовах війни та високих цін на пальне, засоби захисту, міндобрива, насіннєвий матеріал тощо, великі аграрії краю, фермери  та дрібні господарі земельних наділів завершують  сівбу на орних землях Тернопілля.

За словами директора  департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Володимира Стахіва, на Тернопільщині у всіх категоріях господарств:

  • ярі культури посіяно на 551 тис.га (94%) площ,
  • ярі зернові та зернобобові – на  214 тис.га (92%),
  • зернобобові – на 7,3 тис.га (97%). 

Цукрові буряки, соняшник  висіяно на ста  відсотках від запланованих площ посіву під цю культуру.

Кукурудза на зерно зайняла 114 тис.га (94%), соя – 100 тис.га (94%), картопля – 51,9 тис га (95%), овочі – 8,9 тис.га (82%).  

 

 

 

Теги: Тернопільщина, новини, посівна 2023

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