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На Тернопільщині затриманому колаборанту повідомили про ще одну підозру

04.05.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Кременецька міська громада

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Затриманому на Тернопільщині агенту російської розвідки СБУ додатково повідомила про підозру у виправдовуванні збройної агресії.

У межах розслідування обставин державної зради жителя Тернопільщини, який збирав для фсб координати об’єктів енергетичної інфраструктури, також здобуто докази його причетності до поширення в мережі Інтернет наративів кремлівської пропаганди.

Слідчими СБУ задокументовано численні факти поширення зрадником агітаційних матеріалів, які обґрунтовували правомірність збройного нападу рф на Україну та звеличували воєнні злочини армії агресора.

Використовуючи профіль у одній із популярних соціальних мереж, він активно висловлював підтримку діям бойовиків терористичної організації «днр» та найманців ПВК «Вагнер», а також виправдовував воєнні злочини окупантів під час проведення так званої «спецоперації».

Протиправні дії агітатор вчиняв умисно з політико-ідеологічних мотивів, які приховував від свого оточення.

Тепер окрім вчинення державної зради він підозрюється і в порушенні ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у січні інформатора фсб затримали у Тернополі кіберфахівці СБУ.

Розслідування протиправно діяльності зрадника проводиться слідчими СБУ Тернопільської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області

Теги: Тернопільська область, новини, Кременеччина, колаборанти

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