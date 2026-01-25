На Тернопільщині затримали заступника начальника районного ТЦК за підозрою у хабарництві

На Тернопільщині правоохоронці викрили корупційну діяльність заступника начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Посадовця затримали під час отримання неправомірної вигоди.

За даними слідства, фігурант вимагав 3 тисячі доларів США за безперешкодне оновлення військово-облікових документів та зняття з розшуку 28-річного жителя області. Чоловіка затримали безпосередньо під час одержання обумовленої суми коштів.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. Наразі вирішується питання про повідомлення посадовцю про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.