На Тернопільщині затримали торговця зброєю

На Тернопільщині оперативники затримали жителя Дніпропетровщини за незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Співробітники карного розшуку Кременецького районного відділу поліції спільно з працівниками УСБУ в Тернопільській області отримали оперативну інформацію про те, що житель міста Кам‘янське Дніпропетровської області здійснює продаж зброї та боєприпасів. До помешкання зловмисника правоохоронці прийшли із санкціонованим обшуком, повідомляють в поліції області.

У ході проведеного обшуку було знайдено та вилучено предмети ззовні схожі на пістолет системи «Наган», пістолет-кулемет іноземного виробництва «Скорпіон» та майже тисячу набоїв різних калібрів. Речові докази вилучено та направлено на експертизу в НДЕКЦ.

Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено підозру відповідно до частини 1 статті 263 – зберігання і збут вогнепальної та бойових припасів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.