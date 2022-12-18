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На Тернопільщині затримали двох переселенців-“гастролерів”

18.12.2022

Роман Васильович

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Кримінал, Новини

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Позбавлення волі на строк від семи до десяти років загрожує двом переселенцям. Чоловіків на гарячому затримали працівники поліції №5 Підволочиська.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

15 грудня двох невідомих у багатоквартирному будинку Підволочиська з сумками побачили місцеві мешканці. Чоловіки втекли, а потерпілі викликали поліцію. Злодії з підвального приміщення забрали інструменти та одяг.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами слідчі встановили місце перебування злодіїв. Вони саме сідали у потяг, який прямував у напрямку Львова. Їх затримали відповідно до статті 208 КПК.

Підозрювані – жителі Харківської та Луганської областей. Чоловіки уже неодноразово притягувалися до відповідальності за майнові злочини. Під час війни вони як переселенці “гастролювали” Київською та Вінницькою областями. Після грабунку у Тернополі планували їхати до Львова.

Дуету злодіїв уже оголосили підозру згідно із частиною 4 статті 186 ККУ. Їх перевіряють на причетність до інших злочинів, оскільки при обшуку у чоловіків вилучили чужі речі. Триває слідство.

Автор: Роман Васильович

Мітки: кримінал, переселенці, позбавлення волі

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