На Тернопільщині затримали двох паліїв авто військовослужбовця, які працювали на росію (фото, відео)

Фігуранти в одному з месенджерів відгукнулись на оголошення про «легкий заробіток» від ворожих спецслужб. Тепер їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у дворі багатоповерхівки на вулиці Слівенській горить автомобіль ЗАЗ Vida Cargo. Встановлено, що внаслідок пожежі транспортний засіб знищений повністю, також вогнем пошкоджений припаркований поруч автомобіль Toyota Avensis.

Поліцейські з’ясували, що знищений фургон належить військовому Збройних Сил України, а слідчо-оперативна група вилучила речові докази, які вказали на те, що причиною займання транспортного засобу став навмисний підпал.

У ході розшукових заходів співробітники управління патрульної поліції спільно з працівниками районного управління поліції та оперативниками СБУ в Тернопільській області затримали осіб, причетних до вчинення злочину. Ними виявилися двоє жителів Тернополя віком 54 та 56 років.

Правоохоронці встановили, що фігуранти відгукнулись на оголошення про «підробіток» в одному з телеграм-каналів. Представники спецслужб рф запропонували їм підпалити автомобілі українських військових.

Відтак зловмисники підшукали відповідний транспортний засіб, облили його бензином та підпалили. Свої злочинні дії вони зняли на відео, як доказ про виконану «роботу».

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Наразі слідчі повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Триває слідство.

Джерело: Нацполіція Тернопільщини