18.09.2024 18:21

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

На Тернопільщині затримали двох паліїв авто військовослужбовця, які працювали на росію (фото, відео)

Тернопільські поліцейські спільно з СБУ затримали двох осіб, які підпалили автомобіль військовослужбовця.

18.09.2024

Галина Кіт

219

Офіційно, Цікаво, Тернопільщина, Кримінал, Новини, Війна з рф, Теми

Поширити:

Фігуранти в одному з месенджерів відгукнулись на оголошення про «легкий заробіток» від ворожих спецслужб. Тепер їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у дворі багатоповерхівки на вулиці Слівенській горить автомобіль ЗАЗ Vida Cargo. Встановлено, що внаслідок пожежі транспортний засіб знищений повністю, також вогнем пошкоджений припаркований поруч автомобіль Toyota Avensis.

Поліцейські з’ясували, що знищений фургон належить військовому Збройних Сил України, а слідчо-оперативна група вилучила речові докази, які вказали на те, що причиною займання транспортного засобу став навмисний підпал.

У ході розшукових заходів співробітники управління патрульної поліції спільно з працівниками районного управління поліції та оперативниками СБУ в Тернопільській області затримали осіб, причетних до вчинення злочину. Ними виявилися двоє жителів Тернополя віком 54 та 56 років.

Правоохоронці встановили, що фігуранти відгукнулись на оголошення про «підробіток» в одному з телеграм-каналів. Представники спецслужб рф запропонували їм підпалити автомобілі українських військових.

Відтак зловмисники підшукали відповідний транспортний засіб, облили його бензином та підпалили. Свої злочинні дії вони зняли на відео, як доказ про виконану «роботу».

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Наразі слідчі повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Триває слідство.

Джерело: Нацполіція Тернопільщини

Теги: палії, авто ЗСУ, ДРГ, СБУ, війна з рф

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах