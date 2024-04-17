На Тернопільщині запроваджують графіки обмеження споживання електрики для підприємств

В Тернопільській області, завтра, 18 квітня, вводяться в дію графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) для підприємств! Про це повідомили на сторінці АТ “Тернопільобленерго”.

У зв’язку з виникненням дефіциту електричної енергії в об’єднаній енергосистемі України через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури України, в Тернопільській області, 18 квітня 2024 р. з 08:00 год. до 22:00 год., будуть введені в дію графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП).

Дані графіки вводяться для окремої групи юридичних споживачів, які задіяні у регулюванні навантаження та споживання електричної енергії.

🇺🇦Енергетики просять зберігати спокій, вимкнення інших споживачів на разі не передбачається.