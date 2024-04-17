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На Тернопільщині запроваджують графіки обмеження споживання електрики для підприємств

17.04.2024

Зоряна Деркач

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Теми, Події, Офіційно, Тернопільщина, Новини, Економіка, Війна з рф

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В Тернопільській області, завтра, 18 квітня, вводяться в дію графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) для підприємств! Про це повідомили на сторінці АТ “Тернопільобленерго”.

У зв’язку з виникненням дефіциту електричної енергії в об’єднаній енергосистемі України через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури України, в Тернопільській області,  18 квітня 2024 р. з 08:00 год. до 22:00 год., будуть введені в дію графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП).

Дані графіки вводяться для окремої групи юридичних споживачів, які задіяні у регулюванні навантаження та споживання електричної енергії.

🇺🇦Енергетики просять зберігати спокій,  вимкнення інших споживачів на разі не передбачається.

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