На Тернопільщині запрацюють нові камери автофіксації: деталі

📍на 328 км+315 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль
📍на 268 км+641 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Кременець
📍на 158 км+740 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу смт Великі Бірки.
Загалом на автомобільних дорогах країни з 11 серпня розпочнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.
31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення і наразі відновить свою роботу, а ще 19 приладів контролю запрацюють вперше.
Загальна кількість приладів фіксації від становить 215 камер.
‼️Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП, становить:
🏎 за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год становить 340 грн;
🏎 більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.
👉🏻 Переглянути розташування всіх комплексів.
Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП, становить:
Будьте відповідальними та не порушуйте ПДР!