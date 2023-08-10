13.08.2023 09:06

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

На Тернопільщині запрацюють нові камери автофіксації: деталі

10.08.2023

Ірина Нова

728

Тернопільщина, Новини

Поширити:

З 11 серпня на автомобільних дорогах Тернопільщини розпочнуть роботу камери автоматичної фіксації правопорушень. 

Розташування приладів в Тернопільській області на наступних ділянках автошляхів: 

📍на 328 км+315 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль

📍на 268 км+641 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Кременець 

📍на 158 км+740 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу смт Великі Бірки. 

 Загалом на автомобільних дорогах країни з 11 серпня розпочнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень. 

31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення і наразі відновить свою роботу, а ще 19 приладів контролю запрацюють вперше.

Загальна кількість приладів фіксації від становить 215 камер.

‼️Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП, становить:

🏎 за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год становить 340 грн;

🏎 більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.

👉🏻 Переглянути розташування всіх комплексів. 

Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП, становить:

  • за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год становить 340 грн;
  • більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.

Будьте відповідальними та не порушуйте ПДР!

Джерело: ГУ Патрульної поліції в Тернопільській області

Теги: Тернопільщина, камери на дорогах

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах