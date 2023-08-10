На Тернопільщині запрацюють нові камери автофіксації: деталі

З 11 серпня на автомобільних дорогах Тернопільщини розпочнуть роботу камери автоматичної фіксації правопорушень.

Розташування приладів в Тернопільській області на наступних ділянках автошляхів:

📍на 328 км+315 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль

📍на 268 км+641 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Кременець

📍на 158 км+740 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу смт Великі Бірки.

Загалом на автомобільних дорогах країни з 11 серпня розпочнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.

31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення і наразі відновить свою роботу, а ще 19 приладів контролю запрацюють вперше.

Загальна кількість приладів фіксації від становить 215 камер.

‼️Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП, становить:

🏎 за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год становить 340 грн;

🏎 більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.

👉🏻 Переглянути розташування всіх комплексів.

Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП, становить:

за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год становить 340 грн;

більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.

Будьте відповідальними та не порушуйте ПДР!