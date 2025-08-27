На Тернопільщині запрацював новий завод із виробництва овочевих консервів

У селищі Острів Тернопільської області в індустріальному парку «Західноукраїнський промисловий хаб» розпочав роботу завод продовольчих товарів «Бабуся Маруся». Підприємство спеціалізується на виробництві овочевих консервів, солінь (огірків, квасолі, помідорів, перцю) та напівфабрикатів із вакуумованих овочів. Про це повідомив у Facebook заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, завод уже досяг проектної потужності та планує у 2025 році виготовити 650 тонн консервації. Інвестиції в запуск підприємства склали 45 млн грн, а будівництво промислових приміщень площею 1700 кв. м та монтаж виробничих ліній тривали протягом 2024–2025 років.

Наразі на заводі працює 30 осіб, але незабаром штат планують розширити до 45 працівників. У перспективі підприємство має амбітні плани щодо експорту своєї продукції до країн Балтії, Ізраїлю, Туреччини та Італії.

«Західноукраїнський промисловий хаб», створений у 2022 році на базі недіючого м’ясокомбінату, займає площу понад 10 га та має потужну інфраструктуру, включно з власною підстанцією на 10 мВт і реконструйованими приміщеннями загальною площею 58 тис. кв. м. Окрім «Бабусі Марусі», у парку працюють підприємства «Наша птиця» (переробка курятини), «Дельта Фуд» (виробництво соусів), «Тернопільський м’ясокомбінат» (агропереробка) та логістичний центр, який обслуговує 6 місцевих і 16 релокованих компаній.

Наразі підприємства парку забезпечують 860 робочих місць, а в майбутньому їх кількість планують збільшити до 1300.

Нагадаємо, що керуюча компанія «Бюро інвестиційних програм» (BIP, Київ), яка опікується індустріальними парками «Володимир» і «Нововолинськ», ініціювала створення першого в Україні підземного індустріального парку в Харкові.