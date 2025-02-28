На Тернопільщині закрили на карантин 13 шкіл та понад 20 класів

На дистанційне навчання через гpип і ГPВІ перейшло 13 шкіл та більше двадцяти окремих класів у Тернопільській області. Найбільше хворих школярів виявили у Заліщицькій, Бережанській, Почаївській, Лопушненській, Зборівській, Золотниківській, Великоберезовицькій, Лановецькій та Збаразькій громадах.

Епідемічна ситуація на Тернопільщині залишається нестійкою, – повідомила на брифінгу головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

«Епідемічна ситуація в Тернопільській області потребує постійного моніторингу та проведення протиепідемічних заходів. В області циркулюють віруси грипу В, аденовірус, риновірус, РС-вірус, метапневмовірус, парагрип, бокавірус і SARS-CoV-2. Через високий рівень захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 навчальний процес у деяких школах області було переведено на дистанційну форму. За останній тиждень окремі класи перейшли на дистанційне навчання у 22 школах, повністю закрито 13 закладів, серед яких Заліщицька, Бережанська, Почаївська, Лопушненська, Зборівська, Золотниківська, Великоберезовицька, Лановецька та Збаразька громади. Станом на 25 лютого дистанційно навчаються окремі класи ще у 8 школах, повністю закрито 2 заклади – у Збаразькій та Більче-Золотецькій громадах».

Стрімке поширення грипу та ГРВІ пов’язують з недостатнім рівень вакцинації серед населення. В області щеплено близько половини осіб із груп ризику. Лікарі наголошують: необхідно збільшувати охоплення вакцинацією, скільки – це один із ключових методів запобігання поширенню захворювань.