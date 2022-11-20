На Тернопільщині заклали калинову алею в пам’ять про загиблих земляків

У міському парку в Шумську заклали калинову алею в пам’ять про загиблих земляків у російсько-українській війні.

Напередодні ідею створення алеї висловили підопічні відділення денного перебування КУ «Центр надання соціальних послуг» та шумчанка Неоніла Ліневюк. Спільно із керівництвом громади активні жительки висадили 20 кущів, про це повідомили на сторінці Шумської громади у фейсбук.