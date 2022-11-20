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На Тернопільщині заклали калинову алею в пам’ять про загиблих земляків

20.11.2022

Роман Васильович

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Війна з рф

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У міському парку в Шумську заклали калинову алею в пам’ять про загиблих земляків у російсько-українській війні.
Напередодні ідею створення алеї висловили підопічні відділення денного перебування КУ «Центр надання соціальних послуг» та шумчанка Неоніла Ліневюк. Спільно із керівництвом громади активні жительки висадили 20 кущів, про це повідомили на сторінці Шумської громади у фейсбук.
Червону калину здавна садили на могилах борців за волю Україну, як символ вічної людської пам’яті та незнищенності народу. Алея нагадуватиме шумчанам, якою страшною ціною щодня виборюється мир для нашої держави.

Автор: Роман Васильович

Мітки: Шумська громада, Алея героїв, алея, калина, калинова алея

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