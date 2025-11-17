На Тернопільщині зафіксували спалах африканської чуми

На Тернопільщині в кабанів виявили вірус африканської чуми. Про повідомили на сторінці Держпродспоживслужби області в соцмережі.

Після надходження інформації про загибель диких свиней спеціалісти виїхали на місце події. Попри попередні повідомлення про трьох загиблих тварин, у ході робіт виявили загалом сім туш, з них — четверо поросят.

“Першочергово провели відбір патологічного матеріалу та доставили його до Івано-Франківської регіональної державної лабораторії ДПССУ для підтвердження або спростування діагнозу АЧС. Паралельно здійснювали огляд місцевості та збір загиблих диких свиней. Щоб запобігти поширенню збудника, всі трупи спалили та захоронили відповідно до ветеринарно-санітарних вимог”.

На місцях загибелі та захоронення провели повну дезінфекцію.

Також 15 листопада, для координації подальших дій відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії (ДНПК).

За результатами засідання комісія:

• оголосила неблагополучний пункт;

• визначила зони захисту та зони спостереження (нагляду);

• затвердила план реагування, що передбачає невідкладні заходи — від посилення моніторингу та інформування населення до контролю за переміщенням тварин, обмеження у мисливських угіддях і посилення дезінфекційних робіт.

Злагоджені дії всіх служб забезпечили оперативну локалізацію випадку та зменшили ризики подальшого поширення вірусу АЧС на території області.

Спостереження за ситуацією триває. Всі заходи перебувають на постійному контролі Держпродспоживслужби.