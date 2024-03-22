На Тернопільщині зафіксували падіння уламків ворожих об’єктів, – Тернопільська ОВА

Цієї ночі ворог здійснив черговий мастабний обстріл країни. Ракети кружляли над всіма областями. Зафіксували чимало руйнувань, ушкоджень, є постраждалі, а покедуки і загиблі.

На Тернопільщині, на щастя, обійшлося без жертв. Однак на території нашого краю впали уламки ворожих об’єктів на людські подвір’я. Майно не ушкоджено. Інформацію оприлюднили у Тернопільській ОВА.

Під час повітряної тривоги в одному з населених пунктів Тернопільщини зафіксували падіння уламків ворожих обʼєктів на територію приватного домогосподарства. Ніхто не постраждав. За попередньою інформацією, майно – не ушкоджене, повідомили у Тернопільській ОВА.

На місці події працюють вибухотехніки та правоохоронці, відбувається аналіз речових доказів ворожих злочинів.

В іншому домогосподарстві цієї ночі, через вибухову хвилю пошкоджено вікна та двері приватного житлового будинку. Постраждалих немає. Відповідні служби працюють на місцях.