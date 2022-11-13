На Тернопільщині за ніч виявили шістьох нетверезих водіїв (фото)

Шістьох нетверезих водіїв виявили патрульні за нічну зміну 11 листопада.
Про це повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області.
Усі водії отримали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.
Не варто ставити антирекорд за кількістю безвідповідальних кермувальників! — закликають у поліції.
Під дією алкоголю чи наркотичних речовин водій втрачає здатність адекватно сприймати те, що відбувається довкола, та вчасно реагувати на зміну обстановки. Порушується координація. Людині складно керувати своєю поведінкою.
У поліції нагадують, що заборонено:
Не сідайте за кермо в нетверезому стані чи під дією наркотиків. Бережіть себе і не створюйте небезпеки для інших учасників дорожнього руху! — йдеться у повідомленні патрульних.