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На Тернопільщині за ніч виявили шістьох нетверезих водіїв (фото)

13.11.2022

Роман Васильович

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Тернопільщина, Кримінал

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Шістьох нетверезих водіїв виявили патрульні за нічну зміну 11 листопада.

Про це повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області.

Усі водії отримали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Не варто ставити антирекорд за кількістю безвідповідальних кермувальників! — закликають у поліції.

Під дією алкоголю чи наркотичних речовин водій втрачає здатність адекватно сприймати те, що відбувається довкола, та вчасно реагувати на зміну обстановки. Порушується координація. Людині складно керувати своєю поведінкою.

У поліції нагадують, що заборонено:

  • керувати транспортним засобом у стані сп’яніння чи під дією наркотичних речовин;
  • передавати керування іншій особі, яка вживала алкоголь або заборонені для водіїв ліки чи речовини;
  • вживати алкоголь чи заборонені речовини після ДТП або зупинки поліцейським і до проведення огляду на стан сп’яніння.

Не сідайте за кермо в нетверезому стані чи під дією наркотиків. Бережіть себе і не створюйте небезпеки для інших учасників дорожнього руху! — йдеться у повідомленні патрульних.

Автор: Роман Васильович

Мітки: алкогольне сп'яніння, п'яні водії, водії напідпитку

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