На Тернопільщині з органами управління проводять штабні тренування з цивільного захисту

“Відпрацьовували заходи захисту населення у випадку виникнення надзвичайних ситуацій радіаційного та хімічного характеру. Ворог дуже підступний, він створює екологічні, техногенні катастрофи, тому сьогодні ми повинні бути готовими до того, щоб захистити наших людей в особливий період і у мирний час”- йдеться у повідомленні.
📍оперативна готовність до реагування;
🚨 перевірка оповіщень та зв’язку;
відпрацювання практичних навичок;
🤝взаємодія між комісіями ТЕБ та НС, регіональною комісією з питань евакуації, обласним штабом з ліквідації надзвичайних ситуацій.