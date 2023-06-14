На Тернопільщині з органами управління проводять штабні тренування з цивільного захисту

“Відпрацьовували заходи захисту населення у випадку виникнення надзвичайних ситуацій радіаційного та хімічного характеру. Ворог дуже підступний, він створює екологічні, техногенні катастрофи, тому сьогодні ми повинні бути готовими до того, щоб захистити наших людей в особливий період і у мирний час”- йдеться у повідомленні.