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На Тернопільщині з органами управління проводять штабні тренування з цивільного захисту

14.06.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Громади Тернопільщини

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У Тернопільській ОВА провели штабні тренування з органами управління територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

“Відпрацьовували заходи захисту населення у випадку виникнення надзвичайних ситуацій радіаційного та хімічного характеру. Ворог дуже підступний, він створює екологічні, техногенні катастрофи, тому сьогодні ми повинні бути готовими до того, щоб захистити наших людей в особливий період і у мирний час”- йдеться у повідомленні.

Під час штабних навчань органами управління здійснюється:

📍оперативна готовність до реагування;
🚨 перевірка оповіщень та зв’язку;
відпрацювання практичних навичок;
🤝взаємодія між комісіями ТЕБ та НС, регіональною комісією з питань евакуації, обласним штабом з ліквідації надзвичайних ситуацій.

Теги: Тернопільщина, актуально, Тернопільська обласна військова адміністрація

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