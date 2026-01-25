25.01.2026 15:42

На Тернопільщині з 26 січня відновлюється освітній процес

Громади самостійно визначатимуть формат навчання з урахуванням безпеки та умов

25.01.2026

Яровий Роман

82

Тернопільщина, Новини, Освіта

У Тернопільській області обговорили організацію освітнього процесу на найближчий період. Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

За його словами, відбулося позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Під час засідання розглянули питання подальшої організації навчання в закладах освіти області.

З огляду на покращення погодних умов, комісія рекомендувала органам місцевого самоврядування самостійно визначати формат освітнього процесу з 26 січня по 1 лютого 2026 року. Йдеться про можливість відновлення очного навчання, продовження дистанційної форми або канікул — залежно від ситуації в конкретній громаді.

Рішення мають ухвалювати з урахуванням наявності резервного електроживлення, генераторів і запасів пального щонайменше на три доби. Також обов’язковою умовою є дотримання санітарних вимог і температурного режиму в навчальних приміщеннях.

«Просимо громади виважено та своєчасно прийняти рішення щодо організації навчання у своїх закладах», — наголосив Тарас Пастух.

